Песков переадресовал вопрос о запуске "Сармата" в Минобороны

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны страны вопрос о том, действительно ли Москва провела испытания ракет "Сармат".

- Не могу ответить на этот вопрос, это прерогатива Минобороны РФ, - сообщил официальный представитель Кремля журналистам на брифинге.

Накануне в зарубежных СМИ со ссылкой на источники появились сообщения, что Россия якобы провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", и оно оказалось неудачным.

Напомним, первое испытание 200-тонной межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" состоялось в апреля 2022 года. Ее запуск проводился с космодрома "Плесецк" в Архангельской области из шахтной пусковой установки.

В ходе испытаний ракета высотой с 10-этажный дом пролетела более 6000 километров и точно поразила заданную цель на полигоне Кура, что на полуострове Камчатка.

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