В Африке начались военно-морские учения России, Китая и ЮАР
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В ЮАР состоялась официальная церемония открытия трехсторонних военно-морских учений России, ЮАР и Китая, об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в порту Ричардс-Бей ЮАР прошла торжественная церемония открытия трехстороннего военно-морского учения», - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в учениях примут участие корабли ВМФ России, южно-африканских национальных сил обороны и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая.
Уточняется, в качестве наблюдателя на учениях присутствуют ВМС Бразилии.
Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года совместные подразделения ВС России и Белоруссии начали летно-тактические в составе авиационного компонента региональной группировки войск, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
В ведомстве уточняли, что Россия и Белоруссия проводят совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля 2023 года. 8 января в Белоруссию прибыл авиационный состав из числа Военно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации.