Захарова заявила, что для мира на Украине нужна воля Запада и Киева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Для мира в украинском конфликте нужна политическая воля Запада и Киева, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для скорейшего мира нужно политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных», - сказала Захарова.

Она уточнила, что «этого мы не наблюдаем».

Как писал сайт KP.RU, 18 января 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что о переговорах с Зеленским речи быть не может хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

Лавров также акцентировал внимание на том, что "вся эта западная болтовня о том, что они готовы - это все от лукавого". Министр добавил, что Запад все решает за Украину без участия самой Украины.

23 января 2023 года Сергей Лавров отмечал, что Россия не отказывается от переговоров с украинской стороной.

По словам министра, Москва неоднократно заявляла о готовности обсуждать условия урегулирования конфликта на Украине.

Лавров подчеркнул, что дальнейшие действия Киева были направлены на срыв любых попыток урегулирования ситуации.