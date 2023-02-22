Балицкий: Батальон Судоплатова пополняется примерно на 150 добровольцев в месяц

Балицкий: Батальон Судоплатова пополняется примерно на 150 человек в месяц Фото: REUTERS

В Запорожской области батальон имени Судоплатова ежемесячно пополняется на 150 человек, первая рота уже участвует в боях на передовой, об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Первая рота - 144 человека - сейчас находится на линии боевого соприкосновения. Уже получила боевое крещение», - сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы региона, батальон Судоплатова сейчас насчитывает порядка 600 человек, и первые две роты полностью подготовлены.

Политик подчеркнул, что «…в месяц порядка 150 человек к нам приходят добровольцев. Это и сербы, есть и турки, скандинавы...».

Как писал сайт KP.RU, 13 января 2023 года Евгений Балицкий сообщил, что добровольцы из Сербии вступили в батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области.

Он заявил, что сербские добровольцы имеют опыт службы в полиции и являются мастерами восточных боевых искусств.

23 января 2023 года Балицкий рассказал, что в состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции.

Он подчеркнул, что это люди, которые во времена украинского режима были вынуждены скрываться, молчать, чтобы просто сохранить свою жизнь.

Напомним, что разведчик Павел Судоплатов являлся уроженцем Мелитополя. Он устранил лидеров украинских националистов, организовал нейтрализацию Льва Троцкого, курировал борьбу с фашистами и их разведкой на Украине, а потом с разведкой НАТО в Европе.