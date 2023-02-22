Ван И: Китай признателен России за готовность к мирному урегулированию украинского кризиса

Владимир Путин провел встречу с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И Фото: REUTERS

Китай высоко ценит готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров, об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ван И заявил, что «высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров».

МИД КНР по итогам встречи в Москве сообщил, что «стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу».

Как писал сайт KP.RU, в среду, 22 февраля, на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Ван И заявил, что Китай ожидает выхода на новые договоренности с Россией.

«Я готов вместе с вами проводить обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и ожидаю выход уже на новые договоренности», – сказал глава китайской дипломатии.

Россия и Китай договорились о совместных действиях на фоне складывающейся в мире ситуации, это стало известно после встречи Ван И с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Сообщалось, что Ван И в ходе визита в Москву представит мирный план Пекина по урегулированию конфликта на Украине, который также включает призыв к прекращению огня и поставок вооружения Киеву.