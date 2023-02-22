Захарова: Если в голове Науседы «красные линии», значит, там нет мозгов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге прокомментировала призыв президента Литвы Гитанаса Науседы о «красных линиях».

«На мой взгляд, в головах должны быть мозги, а не «красные линии», - сказала Захарова.

Дипломат пояснила, что «если в мозгах «красные линии», значит, там нет мозгов, что печально».

Она отметила, что судя по заявлениям литовского президента и многих других представителей литовского и не только режимов в странах НАТО, у них действительно в головах какие-то «красные линии», возможно, еще «черные квадраты».

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2023 года президент Литвы Науседа снова призвал переступить «красные линии» в вопросе военной помощи Киеву.

Он заявил, что «мое послание таково: перестаньте тратить время впустую. Будьте решительны, будьте едины и принимайте решения как можно быстрее».

17 января 2023 года Науседа заявлял, что население западных стран может «устать» от конфликта на Украине, что замедлит оказание киевскому режиму военной помощи.

12 января 2023 года Мария Захарова напомнила, что американское и другое западное оружие на Украине, а также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.