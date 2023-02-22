Newsweek: планы Зеленского захватить Крым привели к расколу внутри США Фото: REUTERS

Заявления Зеленского о стремлении захватить Крым вызывают неоднозначную реакцию в США, об этом написала журналистка Элли Кук в статье для Newsweek.

«Внутри США мнение по вопросу Крыма разделилось», - заявила Кук.

В статье отметили, что пока одни подчеркивают важность полуострова, другие настаивают, что возвращение Крыма Киеву было бы полным безумием.

По ее мнению, некоторые в Вашингтоне опасаются эскалации конфликта в случае наступления украинской армии на Крым.

Кук подчеркнула, что поддержка подобных сценариев не соответствует интересам американцев.

Как писал сайт KP.RU, 26 ноября 2022 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линию киевского режима и Зеленского на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача.

12 декабря 2022 года Washington Post сообщило, что на Западе уверены, что правительство Зеленского готово рано или поздно пойти на компромисс по Крыму в потенциальных переговорах с Москвой, потому что понимает невозможность «вернуть» полуостров.

В статье подчеркивали, что «надуманные фантазии Киева о захвате контроля над полуостровом» ставят в тупик любые усилия по мирному урегулированию конфликта.

Ранее в марте 2021 года Зеленский утвердил стратегию о «возвращении» Крыма.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума и после совершенного государственного переворота на Украине.