Байден снова споткнулся при посадке в самолет Фото: кадр из видео

Президент США Джо Байден по пути из Польши снова споткнулся на трапе при посадке в самолет, об этом сообщил пул Белого дома.

«На полпути вверх по основному трапу он споткнулся и упал вперед», - говорится в сообщении.

Уточнялось, что «он быстро поднялся и …продолжил движение к двери».

Перед тем, как войти в самолет, Байден помахал провожающим его.

Как писал сайт KP.RU, 21 февраля 2023 года в Польше один сопровождающий из делегации Байдена кубарем скатился с трапа самолета по прибытии в Варшаву.

18 июня 2022 года Джо Байден, совершая велосипедную прогулку, упал с велосипеда прямо на глазах у репортеров и многочисленных зевак.

20 марта 2021 года Джо Байден трижды споткнулся и упал на трапе при подъеме на борт №1.

Мария Захарова удивилась, что во всем виноват оказался якобы ветер, а не русские хакеры, которых в Вашингтоне при каждом удобном случае записывают в виновники любых американских проблем.