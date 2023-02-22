Опрос: большинство женщин назвали надежность самым важным мужским качеством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большинство женщин назвали самыми важными качествами мужчины надежность и постоянство, а мужчины тем временем указали на честность. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, который провела группа «Родина» в преддверии Дня защитника Отечества.

Согласно результату опроса, большинство опрошенных женщин (44%) назвали самым важным качеством мужчины надежность. Также отметили ум и образованность (36%), чувство юмора (21%). Кроме того, были названы сила и мужественность (19%), а пятое место заняла способность материально обеспечивать семью (14%).

Тем временем мужчины, принявшие участие в опросе, главным их качеством назвали честность (41%), но далее ответы респондентов обоих полов совпадают. Ум и образованность назвали основным качеством 36% мужчин, также сказали о чувстве юмора (21%), мужественности (25%) и материальной обеспеченности (16%).

Ранее Life.ru представил результаты исследования, согласно которой россиянки назвали самые ценные качества настоящего мужчины, которыми стали мужественность и щедрость.

Как сообщали «Известия», другой опрос, проведенный в преддверии Дня защитника Отечества, показал, что каждый пятый мужчина (19%) не хочет получать подарков на 23 февраля, что на 4 п.п. больше, чем годом ранее.