Аналитик рассказал о курсе рубля в праздничные дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов назвал в беседе с РИАМО маловероятным, что курс рубля значительно изменится в праздники, при условии, что в ближайшее время не будет новых политических факторов, которых многие ожидали на фоне послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ.

Согласно его прогнозам, курс доллара будет находиться на уровне 75 рубля, а евро будет стоить 80 рублей.

По словам эксперта, обращение российского президента Федеральному собранию РФ не оказало серьезного влияния на курс рубля, поскольку не было никаких новых геополитических вводных. Маслов считает, что визит в Москву главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И также не повлияет на курс валют.

Ранее финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт в беседе с «Известиями» не исключил, что в конце февраля - начале марта доллар может вырастит до 76–78 рублей, но в то же время напомнил, что на конец февраля приходится пик платежей компаний-экспортеров по бюджетному правилу, что сможет оказать поддержку рублю.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в беседе с Life.ru назвал наблюдаемое ослабление рубля продолжение процесса, запущенного в феврале этого года из-за европейским эмбарго на нефтепродукты из России.