Диетолог назвала хронический стресс и плохой сон причиной появления лишнего веса Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Диетолог, нутрициолог и специалист в области правильного питания и коррекции веса Наталья Коренева назвала хронический стресс и плохой сон причиной появления лишнего веса.

Стресс – это реакция тела и нервной системы на события в жизни. В ответ на стресс надпочечники выделяют адреналин и кортизол. Адреналин отвечает за реакцию «бей или беги», а кортизол — за реакцию приспособления к стрессу.

Кратковременный стресс в умеренных количествах может быть полезен, так как стимулирует работу мозга и помогает избегать опасностей. А вот хронический - наоборот, вредит здоровью.

Если стрессы происходят регулярно, то организм перемещается в режим энергоэкономии. Прежде всего пытаются спасти сердце и мозгу, остальные процессы замедляются, поэтому происходит набор лишнего веса.

В организме запускаются катаболические реакции, связанные с усилением распада белка. Эти процессы могут приводить к потере мышечной и жировой массы или наоборот, к ее увеличению.

- Дефицит белка влияет на работу сердца. Помимо этого, все процессы сказываются на пищеварении, - говорит «Газете.Ru» Наталья Коренева.

Cтресс является причиной нарушения пищевого поведения, повышается тяга к высококалорийным, высокоуглеводным продуктам, особенно к сладким продуктам.

Колебания глюкозы в крови тоже провоцируют стресс, а системное заедание его постепенно снижает чувствительность к инсулину. Так возрастает риск сахарного диабета.

- Получается замкнутый круг «стресс-заедание-высокий инсулин-избыточный вес», – объяснила специалист в области правильного питания.

Первый способ снизить вес – начать тщательно пережевывать пищу. Чем дольше длится этот процесс, тем быстрее мозг получает сигнал о насыщении. Во время жевания также синтезируется фермент амилаза, он помогает расцеплять углеводы. Таким образом, снижается нагрузка на всю пищеварительную систему и поджелудочную железу.

Для похудения также нужно стабилизировать сон. Во время этого процесса вырабатывается мелатонин. Он снижает воздействие стресса на организм.

Но вырабатывается мелатонин исключительно до 10 вечера, так что нужно стараться засыпать в это время и проводить в постели не менее 7-8 часов.

- Помните, что каждый час бодрствования после полуночи приводит к неосознанному потреблению примерно на 150-200 ккал больше на следующий день и повышает тягу к сладкому, – отметила диетолог.

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