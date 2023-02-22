Reuters: Вашингтон предупредил Киев, что поддержка США не бесконечна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон предупредил Киев, что США не располагают неисчерпаемыми ресурсами для поддержки Украины, об этом сообщило агентство Reuters.

В публикации отмечается, что «администрация заявила украинскому правительству, что ресурсы США не являются бесконечными».

«Все понимают, что это должно прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее», - приводит издание слова источника из числа должностных лиц о боевых действиях на Украине.

Агентство представило результаты соцопросов, согласно которым среди американцев сократилась поддержка предоставления военной помощи Украине.

Как писал сайт KP.RU, 28 ноября 2022 года генсек НАТО Столтенберг признал, что для многих семей в Европе настали трудные времена: расходы на еду, отопление, электричество растут.

Он призвал немцев потуже затянуть пояса и продолжить помогать Украине.

27 ноября 2022 года представитель НАТО сообщал журналистам, что «малые страны блока полностью исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». Хотя самые богатые – США, Франция, Германия, Италия – еще способны поддерживать Киев.

Париж передал Украине 18 гаубиц Caesar и больше их Франция Зеленскому не планировал передавать.

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