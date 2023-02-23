Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Видеообращение президента и стенограмма поздравления размещены на официальном сайте Кремля, они доступны здесь.

Путин коснулся истории российской армии и флота и отметил важность преемственности поколений российских воинов.

«Этот всенародный праздник символизирует героическую историю нашей армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников Отчизны», - сказал президент, вспомнив исторические битвы на Чудском озере и Куликовом поле и особо отметив роль в истории росийских вооруженных сил ветеранов Великой Отечественной, которые разгромили нацизм.

Также Путин поздравил с праздником всех участников специальной военной операции. Речь идет как о военнослужащих, так и о добровольцах и мобилизованных, подчеркнул президент.

«Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях, сражаются мужественно, героически», - сказал он.

Российский лидер рассказал о дальнейшем укреплении обороноспособности страны, в том числе работы по укреплению ядерной триады.

«В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжёлой ракетой», - рассказал Владимир Путин.

Президент добавил, что продолжится серийное производство гиперзвукового оружия - комплексов «Кинжал» и начнется массовое производство ракет «Циркон».

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