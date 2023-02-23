Около 200 украинских пленных пожелали вступить в добровольческий батальон ДНР Фото: REUTERS

Около 200 украинских пленных пожелали вступить в добровольческий батальон ДНР Хмельницкого, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель силовых структур республики.

Неназванный собеседник рассказал, что подразделение имени Богдана Хмельницкого изначально было сформировано небольшим, однако теперь он планирует разрастись — за счет украинских пленных, которые решили перейти на сторону ДНР. Перед тем как они станут полноценными бойцами батальона, необходимо уладить вопрос с личными документами.

Ранее уже началась процедура дактилоскопии для оформления паспортов РФ желающим украинским военнопленным. Теперь в силовых структурах ДНР рассказали, что остались еще некоторые нюансы, после улаживания которых бывшие военные ВСУ получат российские документы.

Отметим, что украинские бойцы, находящиеся в плену, еще в сентябре 2022 года письменно обратились к руководству ДНР с просьбой включить их в состав добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого.

Также ранее сообщалось, что некоторые пленные украинские военные, находящиеся в ЛНР, отказались от включения в списки на обмен. Они пожелали остаться в Республике.