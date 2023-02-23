Американский разведчик: армия Польши не выдержит и трех месяцев боев с ВС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский военный аналитик, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США и инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер дал оценку действиям Польши, которая стремится чуть ли не к открытому противостоянию с Россией. Изданию Mysl Polska он рассказал, что при таком раскладе польская армия будет стерта с лица земли уже через три месяца.

Скотт Риттер отметил, что Варшава не является военной державой, военные силы ее ограниченны, а подготовки к таким операциям у нее нет.

— Польша не оснащена, не обучена и не подготовлена к столкновению. Польская армия исчезнет с лица земли после трех месяцев обычных боев с Россией под открытым небом. Польша не сверхдержава и не имеет такого потенциала, — считает бывший разведчик.

Оценка действиям Польши понадобилась после того, как стало известно, что на Украине создают Добровольческий легион, в который войдут только иностранные граждане. В Варшаве эту информацию не прокомментировали. Подразделение не сможет противостоять российским солдатам, считает Риттер. При этом риторика Польши, которую может привести к эскалации конфликта на Украине в глобальный, опасна и бесполезна, отметил он.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, что Польша планирует выступить в военном противостоянии России и Беларуси.