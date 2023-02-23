Повреждение железнодорожного полотна в Крыму привело к задержке движения поездов и электричек

Повреждение железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма 23 февраля 2023 года привело к задержке поездов Фото: Иван МАКЕЕВ

Повреждение железнодорожного полотна в Бахчисарайском районе Крыма 23 февраля 2023 года привело к задержке поездов на севастопольском направлении. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Крыму.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:55. Известно, что в Бахчисарайском районе в селе Почтовое повредилось железнодорожное полотно.

На месте работает ремонтная бригада на железнодорожном транспорте, пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС по Крыму.

Пассажиров отмененных поездов в Симферополь доставляют автобусы.

Поврежденный участок железной дороги отремонтируют за несколько часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта Крыма.