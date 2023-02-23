МК: нефтяной магнат Ровнейко, близкий к семье Ельцина, обнаружен мертвым Фото: REUTERS

Крупный нефтяной магнат конца 90-х – начала «нулевых» годов Вячеслав Ровнейко обнаружен мертвым в подмосковном доме, об этом сообщил «Московский комсомолец».

«59-летнего мужчину обнаружили без сознания около 23.00 в его доме в коттеджном поселке на Рублево-Успенском шоссе», - говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что «криминальный след в смерти Ровнейко не прослеживается».

Напомним, Вячеслав Ровнейко в 2000 году с Леонидом Дьяченко, мужем дочери Бориса Ельцина Татьяны Дьяченко, основал компанию Urals Energy N.V.

Как писал сайт SPB.KP.RU, в феврале 2021 года в Санкт-Петербурге умер Глеб Михайлик, крупный бизнесмен и основатель двух частных клиник, репродукции «АВА-ПЕТЕР» и сети медучреждений «Скандинавия». Он скончался на 61-м году жизни.

Михайлика госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачи не смогли помочь справиться с тяжелым течением болезни. Михайлик скончался от коронавируса.