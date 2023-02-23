Пентагон: США потребуется больше года, чтобы доставить Abrams на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армии США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину, об этом заявила командующая сухопутными войсками американских ВС Кристин Вормут.

«Мы ищем самый быстрый способ доставить танки украинцам. Это не будет вопросом нескольких недель, скажу я вам», - сообщила Ворсмут.

Она подчеркнула, что «ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца».

По ее словам, «здесь задействованы более длительные сроки. Но я думаю, существуют варианты меньше двух лет, меньше полутора лет».

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года издание Politico сообщило, что Вашингтон может отправить на Украину как минимум 30 танков M1 Abrams.

В статье отмечалось, что военная техника не будет выделена из арсенала, которым располагает США, а будет специально закуплена для передачи Украине.

Также 24 января телеканал Sky News Arabia со ссылкой на ответственное лицо в Пентагоне

сообщал, что президент США Джо Байден готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы сподвигнуть Германию к поставкам танков Leopard 2.