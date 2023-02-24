Минобороны РФ: Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье Фото: REUTERS

Киевский режим активизировал подготовку к провокации со вторжением в Приднестровье, об этом заявили журналистам в Минобороны РФ.

«Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику», - сообщили в ведомстве.

Отмечалось, что «данная акция ВСУ будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья».

«В настоящий момент фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений рядом с границей», - уточнили в минобороны.

«ВС РФ адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны», - добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, Минобороны России официально предостерегло Украину от попыток устроить провокацию по захвату Приднестровья.

В ведомстве указывали, что по имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против ПМР, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов"*.

Уточнялось, что в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022 года