Журналист Херш заявил, что США подорвали «Северные потоки», чтобы Европа продолжала поддерживать НАТО Фото: REUTERS

Вашингтон объяснил подрывы «Северных потоков» необходимостью заставить Европу продолжать оказывать поддержку НАТО, об этом заявил журналист Сеймур Херш в интервью телеканалу RT.

«Он (Байден. – прим.) делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод («Северный поток — 2»)», - сказал Херш.

Журналист пояснил, что «немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый».

По словам Херша, «США следят за тем, чтобы Европа не прекращала поддерживать НАТО и поставлять оружие, что «совершенно точно является прокси-войной против России».

Как писал сайт KP.RU, 22 февраля 2023 года Херш сообщил, что США и Норвегия проводят секретные операции еще со времен войны во Вьетнаме.

«Норвежские ВМС имеют долгую и туманную историю сотрудничества с американской разведкой», - написал журналист.

Он уточнил, что «...эта совместная работа, о которой мы все еще знаем очень мало, привела к повреждению двух трубопроводов по указу президента Байдена».

18 февраля 2023 года первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия предоставила проект резолюции СБ ООН по расследованию диверсий на трубопроводах «Северного потока».

Напомним, 8 февраля этого года журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили водолазы США в ходе учений НАТО.