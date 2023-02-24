Нуланд заявила, что США не намерены прекращать поставки оружия Киеву Фото: Александр КОЦ

США не намерены прекращать поставки вооружения на Украину, об этом заявила в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«До тех пор, пока Украине нужно бороться за свое выживание…, мы будем поддерживать способность Украины защищать себя и восстановить свою территориальную целостность и суверенитет», — сказала Нуланд, отвечая на вопрос о том, будут ли США продолжать поставлять вооружения на Украину.

Как писал сайт KP.RU, ранее Нуланд сообщила, что США озабочены возможной помощью Российской Федерации со стороны Китая в конфликте на Украине.

17 февраля 2023 года Нуланд заявляла, что США поддерживают удары ВСУ по Крыму и считают размещенные там российские военные объекты «легитимными целями» для Украины.

Дональд Трамп подчеркивал, что продолжение денежных вливаний в Украину со стороны Запада отдаляет возможность урегулирования конфликта.

22 февраля 2023 года Илон Маск заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд больше других ответствена за эскалацию украинского конфликта.