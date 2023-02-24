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НовостиПолитика23 февраля 2023 22:27

Нуланд заявила, что США не намерены прекращать поставки оружия Киеву

По словам Нуланд, «Украине нужно бороться за свое выживание»
Сергей ГАПЧУК
Нуланд заявила, что США не намерены прекращать поставки оружия Киеву

Нуланд заявила, что США не намерены прекращать поставки оружия Киеву

Фото: Александр КОЦ

США не намерены прекращать поставки вооружения на Украину, об этом заявила в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«До тех пор, пока Украине нужно бороться за свое выживание…, мы будем поддерживать способность Украины защищать себя и восстановить свою территориальную целостность и суверенитет», — сказала Нуланд, отвечая на вопрос о том, будут ли США продолжать поставлять вооружения на Украину.

Как писал сайт KP.RU, ранее Нуланд сообщила, что США озабочены возможной помощью Российской Федерации со стороны Китая в конфликте на Украине.

17 февраля 2023 года Нуланд заявляла, что США поддерживают удары ВСУ по Крыму и считают размещенные там российские военные объекты «легитимными целями» для Украины.

Дональд Трамп подчеркивал, что продолжение денежных вливаний в Украину со стороны Запада отдаляет возможность урегулирования конфликта.

22 февраля 2023 года Илон Маск заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд больше других ответствена за эскалацию украинского конфликта.