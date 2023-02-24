Французский политик Филиппо: США превращают Тайвань во вторую Украину Фото: REUTERS

Решение США увеличить численность военного контингента на Тайване говорит об их желании развязать новый конфликт по украинскому сценарию, об этом заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети Twitter.

«Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!» - написал Филиппо.

По мнению политика, основной повесткой дня «НАТО-2030» становится мировая война против России и Китая.

«Франции следует как можно скорее выйти из альянса, чтобы успеть выбраться «из этой трясины», - подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, французский политик отметил, что Джо Байден постоянно допускает оговорки в своих выступлениях, а за последние сутки американский лидер упал дважды: выходя из самолета и возвращаясь на борт.

По словам Филиппо, все это ведет общество навстречу третьей мировой войне.

Ранее политик заявлял, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне.

Кроме того, по словам Филиппо, США просто необходим конфликт глобального масштаба, который даст возможность уничтожить Европу и упрочить ведущую роль доллара в мире.

Он также утверждал, что диверсии на «Северных потоках» – дело рук стран НАТО, и у Швеции есть доказательства этого, но она отказывается их обнародовать.