Французский политик Филиппо: США превращают Тайвань во вторую Украину
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Решение США увеличить численность военного контингента на Тайване говорит об их желании развязать новый конфликт по украинскому сценарию, об этом заявил французский политик Флориан Филиппо в соцсети Twitter.
«Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!» - написал Филиппо.
По мнению политика, основной повесткой дня «НАТО-2030» становится мировая война против России и Китая.
«Франции следует как можно скорее выйти из альянса, чтобы успеть выбраться «из этой трясины», - подчеркнул он.
Как писал сайт KP.RU, французский политик отметил, что Джо Байден постоянно допускает оговорки в своих выступлениях, а за последние сутки американский лидер упал дважды: выходя из самолета и возвращаясь на борт.
По словам Филиппо, все это ведет общество навстречу третьей мировой войне.
Ранее политик заявлял, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне.
Кроме того, по словам Филиппо, США просто необходим конфликт глобального масштаба, который даст возможность уничтожить Европу и упрочить ведущую роль доллара в мире.
Он также утверждал, что диверсии на «Северных потоках» – дело рук стран НАТО, и у Швеции есть доказательства этого, но она отказывается их обнародовать.