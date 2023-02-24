Шольц намерен продолжать искать диалог Путиным по Украине Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продолжать искать диалог с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине.

«Сначала должен наступить момент, открывающий перспективу мира», - сказал Шольц в эфире телеканала ZDF.

«Это одна из причин, почему, например, я буду говорить с президентом России Владимиром Путиным снова и снова — последний раз в декабре, но в какой-то момент в ближайшем будущем, — чтобы убедить его в том, что все не так, как он это представляет», - подчеркнул канцлер.

Как писал сайт KP.RU, 5 февраля 2023 года Шольц рассказывал, что российский лидер Владимир Путин во время телефонных переговоров «не угрожал ни ему, ни Германии».

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», - сказал политик.

Также Шольц добавил, что в телефонных разговорах с российским коллегой «четко прослеживаются совершенно разные точки зрения» на сложившуюся на Украине ситуацию.

22 января 2023 года канцлер заявлял в ходе речи о защите института европейских ценностей, что «Владимир Путин не победит», а Германия «непоколебимо» будет поддерживать Украину и делать поставки оружия и военной техники от ЕС.