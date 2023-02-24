Австралия ввела новые санкции против России Фото: REUTERS

Правительство Австралии приняло решение ввести санкции против 90 российских граждан и 40 организаций, об этом сообщил в заявлении премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

«Правительство Австралии объявляет о дополнительной военной помощи Украине и новых санкциях в отношении России», - заявил Альбанезе.

Он добавил, что «введем ограничительные меры в отношении 90 российских граждан и 40 организаций».

Власти Австралии пока не опубликовали подробный список, подпавших под новые санкции, однако отмечается, что в него вошли концерн «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Туполев», АО «Государственный ракетный центр им. В.П. Макеева» и «Курганмашзавод».

Как писал сайт KP.RU, 18 мая 2022 года власти Австралии объявили о вводе новых санкций против России. На этот раз в черный список вошли российские журналисты, госслужащие и организации.

В частности, под санкции Австралии попали военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

До этого сообщалось, что 14 марта Австралия ввела санкции в отношении «Газпрома», «Транснефти» и еще 12 российских компаний.

2 октября 2022 года Австралия расширила санкционный список в отношении России, введя санкции против 28 россиян, которые связаны с проведенными референдумами в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.