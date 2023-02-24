МИД Китая призвал США прекратить вводить односторонние санкции из-за конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты должны прекратить практику введения односторонних санкций в связи с конфликтом на Украине, сказано в распространенном МИД Китая заявлении по урегулированию украинского кризиса.

«Односторонние санкции и оказание сильного давления не только не способны урегулировать проблему, но и создают новые проблемы. Выступаем против введения любых односторонних санкций без решения Совета Безопасности ООН», – говорится в документе.

Как писал сайт KP.RU, Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию конфликта на Украине. План урегулирования включает в себя 12 пунктов, среди которых значатся начало мирных переговоров и отказ от «менталитета холодной войны». Диалог в плане назван единственным путем для урегулирования кризиса на Украине. Кроме того, в Пекине отметили, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран.