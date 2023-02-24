Мурашко заявил, что разрыв в показателях детской смертности в городе и на селе в России стал минимальным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разрыв между городским и сельским населением в показателях детской смертности в России стал минимальным. Такое заявление в пятницу, 24 февраля, сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим сегодня по младенческому населению минимальный за все время разрыв между городским и сельским населением по показателю младенческой смертности», - сказал глава Минздрава РФ, назвав такие показатели «хорошим трендом и хорошим результатом».

Мурашко уточнил, что идеальный результат еще достигнут не был, однако к нему нужно стремиться, призвав менять систему к лучшему.

Министр также сообщил, что одними из самых низких в истории стали показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в стране. «Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности - имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - добавил он.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 13% за прошедший год.