Британия ввела санкции против четырех российских банков Фото: REUTERS

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях в отношении банковского сектора России. В расширенный список попали четыре российских финансовых организации.

Как уточняется на сайте британского кабмина, под санкции попали банки «Уралсиб», «Зенит», «МТС Банк» и «Санкт-Петербург». Меры были введены за связи вышеуказанных банков с правительством России, объяснили в правительстве Соединенного Королевства.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 24 февраля, Лондон расширил санкции в отношении России, внеся в список ограничений 92 физических и юридических лица. Они коснулись руководителей высшего звена компании «Росатом», руководителей компаний из структуры корпорации «Ростех» и концерна «Алмаз-Антей», руководителей «Аэрофлота», а также председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова и генерального директора компании Nord Stream 2 Маттиаса Варнига, которого британские власти считают «близким другом» президента России Владимира Путина.