Зеленский заявил о подготовке боевиков ВСУ к захвату Крыма Фото: REUTERS

Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.

«Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально», - ответил Зеленский на вопрос о шансах захвата Крыма в этом году, каких-либо сроков он не указал.

Он добавил, что «мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны».

Как писал сайт KP.RU, в мае 2022 года Зеленский уверял, что Украина победит и вернется к границам страны по состоянию на 24 февраля нынешнего года, то есть без Крыма и Донбасса.

При этом он пообещал, что и Крым с Донбассом Украина себе вернет. В какие сроки это произойдет, каким образом будут возвращены территории, Зеленский не пояснял.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Издание Federalist отметило, что стремление Зеленского вернуть Крым и Донбасс может привести к серьезной эскалации, но достижение этой цели выглядит нереалистично.

Напомним, после госперевората на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.