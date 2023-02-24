Зеленский заявил о подготовке боевиков ВСУ к захвату Крыма
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Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма.
«Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально», - ответил Зеленский на вопрос о шансах захвата Крыма в этом году, каких-либо сроков он не указал.
Он добавил, что «мы готовимся технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие страны».
Как писал сайт KP.RU, в мае 2022 года Зеленский уверял, что Украина победит и вернется к границам страны по состоянию на 24 февраля нынешнего года, то есть без Крыма и Донбасса.
При этом он пообещал, что и Крым с Донбассом Украина себе вернет. В какие сроки это произойдет, каким образом будут возвращены территории, Зеленский не пояснял.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Издание Federalist отметило, что стремление Зеленского вернуть Крым и Донбасс может привести к серьезной эскалации, но достижение этой цели выглядит нереалистично.
Напомним, после госперевората на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.