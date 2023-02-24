Канада дополнительно направит на Украину четыре танка Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада направит на Украину дополнительно четыре танка Leopard, об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Мы поставим четыре дополнительных танка Leopard 2 вооруженным силам Украины и ремонтно-восстановительное транспортное средство», - сообщил он во время своего выступления.

Премьер добавил, что помимо этого будет направлено 5 тысяч боеприпасов.

Как писал сайт KP.RU, 5 февраля 2023 года глава министерства нацобороны Канады Анита Ананд заявила, что Канада отправила Украине танк Leopard 2. Всего Канада намеревалась передать Украине четыре танка Leopard.

В ответ на планируемые поставки тяжелой техники на Украину Мария Захарова напомнила, что американское и другое западное оружие, обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

При этом она отметила, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.