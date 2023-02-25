ЕС согласовал десятый пакет санкций против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны ЕС одобрили десятый пакет санкций против России, об этом сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Швеции.

«Сегодня ЕС ободрил десятый пакет российских санкций», - говорится в сообщении представительства в Twitter.

В заявлении отмечено, что «пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий».

Кроме того, в сообщении подчеркивалось, что введены адресные ограничительные меры в отношении «физических и юридических лиц, поддерживающих конфликт, распространяющих пропаганду и доставляющих дроны, которые использует Россия в конфликте», а также меры против российской дезинформации.

Как писал сайт KP.RU, девятый санкционный пакет стран Европейского союза против России был опубликован 16 декабря 2022 года.

В тот раз в список рестрикций попали семь российских губернаторов, дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ряд министров, судьи Конституционного суда; телеведущие Борис Корчевников, режиссер Никита Михалков и другие.

В заявлении ЕС указывалось, что ограничения направлены «на усиление давления на РФ и ее правительство». При этом уточнялось, что очередные санкции являются ответом на проводимую Москвой специальную военную операцию на Украине.