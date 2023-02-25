Джо Байден исключил передачу истребителей F-16 Украине на данный момент Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает передачу американских истребителей F-16 на данный момент.

«Нет, ему (Зеленскому) сейчас не нужны F-16…», - сказал Байден.

Глава США подчеркнул, что «по мнению наших военных, сейчас нет основания, в котором бы присутствовал смысл предоставлять F-16».

«Я на данный момент это исключаю», - уточнил президент.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее как сообщал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, США считают, что Украине сейчас не нужны истребители F-16.

«Они (украинцы) готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не являются ключевыми возможностями для контратаки», - сказал советник.

Салливан подчеркнул, что возможность поставки истребителей не вопрос ближайшей перспективы, но долгосрочной.

Издание Global Times, опросив экспертов, написало, что поставки истребителей Киеву могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу.