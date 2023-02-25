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НовостиПолитика25 февраля 2023 0:10

Байден: США оставляют Украине самой решать, как заканчивать конфликт с Россией

В Вашингтоне допускают, что Украина сразу не «вернет» Крым
Сергей ГАПЧУК
Байден: США оставляют Украине самой решать, как заканчивать конфликт с Россией

Байден: США оставляют Украине самой решать, как заканчивать конфликт с Россией

Фото: REUTERS

США оставляют Украине самой решать, как заканчивать конфликт с Россией, об этом заявил президент Джо Байден в интервью телеканалу ABC.

«США оставляют Украине самой решать, на чем заканчивать конфликт с Россией», - заявил Байден.

«Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу», - так Байден прокомментировал вопрос о якобы «возвращении» Украиной Крыма.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года Салливан заявил, что США не будут навязывать свою волю Киеву в решении конфликта на Украине.

Политик отметил, что решение о прекращении военных действий должны принимать сами власти Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Напомним, после госперевората на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум о воссоединении с Россией. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.