Байден заявил, что мирный план Китая по Украине выгоден только России Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сообщил в интервью телеканалу ABC, что предложенный Китаем план мирного урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.

«Какой от него (плана - прим.) может быть прок?», - задался вопросом президент.

«Я не видел ничего в этом плане, что бы указывало на то, что его исполнение может быть выгодно кому-то, кроме России», - продолжил Байден.

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года МИД Китая опубликовал план, который содержит предложения по мирному политическому урегулированию конфликта на Украине.

Данный план включает в себя 12 пунктов, среди которых есть призыв к прекращению огня и боевых действий.

«Необходимо начать мирные переговоры. Диалог и переговоры - это единственный путь для урегулирования кризиса на Украине.Необходимо отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности других стран», - сказано в документе.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Президент Путин заявил, что целью спецоперации является «защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».