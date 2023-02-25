Посол РФ Антонов: Санкции США в отношении России являются бездумными Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Введенные против России американские санкции являются бездумными и не приведут к отказу Москвы от независимой политики, об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«24 февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан», - сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что «нас опять хотят заставить «страдать».

По его словам, неужели кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее Анатолий Антонов заявил, что Россия стремится к решению международных проблем мирным путем, однако сталкивается с сопротивлением оппонентов, которые не готовы отказаться от однополярного мироустройства.

Дипломат отметил, что разобщенность приводит «к расползанию опасных вызовов и угроз, главные из которых - терроризм и распространение оружия массового уничтожения».

Посол подчеркнул, что Россия делала и делает все возможное, чтобы решить возникающие проблемы мирным путем.

1 февраля 2023 года Антонов отметил, что Вашингтон не скрывает, что цель США на украинской территории состоит в том, чтобы нанести России стратегическое поражение и измотать ее.