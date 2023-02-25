Посол РФ Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приостановка членства России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) чревата эрозией глобальной архитектуры деятельности в этой сфере, об этом журналистам заявил Посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Администрация (США) отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ - опасный шаг», - отметил Антонов.

По словам дипломата, это «фактически ведет к эрозии глобальной архитектуры противодействия «отмыванию денег», финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения».

Заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая приветствовала решение ФАТФ, посол охарактеризовал как «непрофессиональное и безответственное».

Как писал сайт KP.RU, 24 февраля 2023 года ФАТФ заявила о приостановке членства России в организации.

В ФАТФ пояснили, что решение вызвано нарушением Россией основных принципов организации.

Несмотря на приостановку членства России в организации, там отметили, что Москва должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства.

В Росфинмониторинге решение ФАТФ назвали политизированным и безосновательным.

Напомним, что межправительственный орган ФАТФ был учрежден в 1989 году по инициативе глав G7. Он нацелен на выработку мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. РФ стала членом организации в 2003 году.