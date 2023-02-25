В Санкт-Петербурге суд арестовал ранившего в живот сотрудника ОМОН мужчину

Суд отправил под арест на два месяца мужчину, который тяжело ранил сотрудника ОМОНа. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест на два месяца 50-летнего Тиграна Хачикяна, который ранил в живот сотрудника ОМОН из огнестрельного оружия. Об этом в субботу 25 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ходатайство об изменении меры пресечения Хачикяну рассматривалось в Куйбышевском районном суде.

Ранее на сайте KP.RU cообщалось, что у станции метро «Гостиный двор» в Петербурге ранили сотрудника ОМОНа. ЧП случилось 24 февраля 2023 года.

Видео момента выстрела показала Росгвардия. Подозрительный мужчина готовился достать оружие у входа в вестибюль, в это время его заметил сотрудник в форме и побежал к нему. Преступник оказал сопротивление и выстрелил два раза, попав в росгвардейца. На помощь ему подоспели сослуживцы, которые задержали нападавшего.

Раненного омоновца экстренно увезли в ближайшую больницу, которой оказалась Мариинская. Там хирурги провели операцию. Сейчас раненный боец находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

У 50-летнего уроженца Узбекистана изъяли два охотничьих ружья, «травмат» и бутылки с «коктейлями Молотова».

В отношении Хачикяна возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, что предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, а также исключительную меру в виде пожизненного лишения свободы.