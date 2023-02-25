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НовостиОбщество25 февраля 2023 19:14

В Санкт-Петербурге суд арестовал ранившего в живот сотрудника ОМОН мужчину

Мужчина частично признал вину
Мария ПАВЛОВА
Суд отправил под арест на два месяца мужчину, который тяжело ранил сотрудника ОМОНа.

Суд отправил под арест на два месяца мужчину, который тяжело ранил сотрудника ОМОНа.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд в Санкт-Петербурге отправил под арест на два месяца 50-летнего Тиграна Хачикяна, который ранил в живот сотрудника ОМОН из огнестрельного оружия. Об этом в субботу 25 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ходатайство об изменении меры пресечения Хачикяну рассматривалось в Куйбышевском районном суде.

Ранее на сайте KP.RU cообщалось, что у станции метро «Гостиный двор» в Петербурге ранили сотрудника ОМОНа. ЧП случилось 24 февраля 2023 года.

Видео момента выстрела показала Росгвардия. Подозрительный мужчина готовился достать оружие у входа в вестибюль, в это время его заметил сотрудник в форме и побежал к нему. Преступник оказал сопротивление и выстрелил два раза, попав в росгвардейца. На помощь ему подоспели сослуживцы, которые задержали нападавшего.

Раненного омоновца экстренно увезли в ближайшую больницу, которой оказалась Мариинская. Там хирурги провели операцию. Сейчас раненный боец находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

У 50-летнего уроженца Узбекистана изъяли два охотничьих ружья, «травмат» и бутылки с «коктейлями Молотова».

В отношении Хачикяна возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов, что предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы, а также исключительную меру в виде пожизненного лишения свободы.