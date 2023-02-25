Американский солдат на выставке оружия разболтал военную тайну российскому журналисту Фото: кадр из видео

Старший лейтенант американской армии Киз на оружейной выставке в разговоре с российской журналисткой разболтал военную тайну, об этом сообщил телеканал НТВ.

На этой неделе в столице ОАЭ Абу-Даби проходит выставка IDEX, куда американцы привезли зенитный ракетный комплекс Patriot в его последней, обновленной версии.

«Нужно учиться 15 месяцев для управления системой Patriot. У нас интенсивные тренировки весь день и постоянные учения», - сообщил Киз.

Офицер продолжил, что «украинские военные проходят обучение вместе с американскими. В моей группе были украинские офицеры».

«Я проходил обучение три года назад, и несколько украинцев учились вместе с нами. Но сейчас их гораздо больше к нам приезжает», добавил военный.

Журналистка поинтересовалась, знают ли украинцы уже сейчас, как управлять системой Patriot.

«Да!», - подтвердил Киз.