Пушилин заявил, что все города ДНР будут освобождены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все города Донецкой Народной Республики будут освобождены, об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью донецкому телеканалу «Оплот ТВ».

«Все будет освобождено», - заявил Пушилин.

В настоящее время в ДНР идут бои за освобождение Угледар и Артемовска. Пока под контролем украинских боевиков остаются такие крупные города на севере ДНР, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 года командир взвода группы «Вагнер» сообщил, что российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров.

Ранее Денис Пушилин рассказал о дальнейшей судьбе комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

«Было принято решение. «Азовсталь» в том виде, в каком она работала, не будет восстановлена», - сказал Пушилин.

Он указал, что «там будет технопарк, экопарк… Там вид будет достаточно привлекательный».