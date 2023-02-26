Экс-сотрудник Госдепа Джеймс Сориано: Байден своими действиями на Украине толкает мир к ядерной войне Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в Польше заявил о недопустимости победы России на Украине, что противоречит заложенным Джоном Кеннеди принципам американской внешней политики, об этом написал экс-сотрудник Госдепа Джеймс Сориано в статье для American Thinker.

«Сегодня это уже не принцип, определяющий нынешнюю американскую политику в отношении России. Президент Байден опровергает Кеннеди», - сказал Сориано.

Экс-советник подчеркнул, что именно это и происходит на Украине.

«Глядя на предшествовавшие конфликту события, становится ясно, что Вашингтон потерял самообладание, рьяно продвигая дерзкое расширение НАТО вплоть до российского забора», - указал автор статьи.

Как писал сайт KP.RU, 16 мая 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что расширение альянса имеет искусственный характер.

«НАТО используется как инструмент внешней политики одной страны. Это все усугубляет непростую международную обстановку. Что касается расширения - у России, хотел бы проинформировать, нет проблем с этими государствами», - сказал Путин.

4 июня 2022 года глава МИД России Сергей Лавров отметил, что НАТО грубо заявляла Москве, что расширение альянса не является делом России. Также в альянсе заявили, что вхождение Украины в состав НАТО не касается РФ.

«Мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится...», - сказал Лавров.