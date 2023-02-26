Полковник Макгрегор: ВСУ развалятся без поддержки военных НАТО Фото: Александр КОЦ

ВСУ развалятся без поддержки натовских специалистов, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в программе ведущего Fox News Такера Карлсона.

«Без натовских военных, которые будут комплектовать подразделения и выполнять боевые задачи, ВСУ развалятся», - подчеркнул Макгрегор.

Офицер пояснил, что киевский режим испытывает нехватку военнослужащих из-за чего вынужден «калечить мальчишек, стариков и женщин в рядах своей армии».

По словам Макгрегора, России «удалось нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние тридцать лет».

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 года Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине «будет выигран на поле боя».

Однако, офицер Макгрегор сообщил, что Украина близка к поражению, а серьезные демографические проблемы ставят под сомнение дальнейшее существование государства.

Экс-советник заявлял, что «вопреки ранним надеждам и ожиданиям, Россия не потерпела внутреннего краха и не уступила коллективным требованиям Запада о смене режима в Москве, поэтому США терпят неудачу в противостоянии с Россией».

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что вовлеченность Запада, в том числе Соединенных Штатов, в конфликт на Украине растет.