Daily Mail: супруге Карла III Камилле присвоят титул королевы

Королева-консорт Камилла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруга короля Британии Карла III Камилла должна получить неофициальный титул королевы. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на свои источники.

"Букингемский дворец намерен официально называть Камиллу "королевой", а не "королевой-консортом", - говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что это запланировано на май 2023 года, то есть после коронации Карла III.

Решение аргументируется тем, что титул "королева-консорт" (жена короля) слишком громоздкий. Кроме того, имеются исторические прецеденты, когда часть "консорт" убирали при публичном обращении, например, в случае с супругой короля Георга V Елизаветой.

Как ранее писал сайт KP.RU, британский принц Гарри, младший сын короля Карла III, будет приглашен на коронацию своего отца. Сообщается, что Гарри и его старший брат Уильям будут сидеть раздельно и вообще не появляться вместе ни на одном из этапов церемонии.