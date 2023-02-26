Российские штурмовики Су-25 нанесли удар фугасными бомбами по подразделениям ВСУ в Авдеевке

Российские штурмовики нанесли удар фугасными бомбами по подразделениям ВСУ в Авдеевке Фото: REUTERS

Штурмовики Воздушно-космических сил России Су-25 сбросили фугасные авиабомбы ФАБ-500 на позиции украинских войск в Авдеевке в Донецкой народной республике.

Как рассказал РИА Новости один из российских военнослужащих, ВКС России регулярно наносят удары по укрепрайону Вооруженных сил Украины, который создавался на протяжении последних девяти лет. По его словам, периодически на высоте идут ротации, в ходе которых ВСУ подтягивают резервы.

Для взятия Авдеевки это стратегически важная высота, отметил военный, однако пока российские штурмовые отряды с трудом продвигаются там. В этой связи российские самолеты «ее постоянно обрабатывают», объяснил он. Как уточнил военнослужащий, контроль и видеофиксация удара фугасными бомбами осуществлялись при помощи оптико-электронного разведывательного комплекса «Ирония».

Как писал сайт KP.RU, ранее российские войска ликвидировали в ДНР ремонтную базу ВСУ и уничтожили узел связи 110 мотопехотной бригады украинских войск.