Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика27 февраля 2023 7:37

Heineken собирается уйти из России в первой половине 2023 года

Пока нидерландский пивоваренный концерн испытывает трудности с продажей своих российских активов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Heineken собирается уйти из России в первой половине 2023 года

Heineken собирается уйти из России в первой половине 2023 года

Фото: REUTERS

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken собирается уйти из России в первой половине 2023 года, однако возникли трудности с продажей российских активов. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

«На данный момент сложно закрыть транзакцию в России, поскольку правила продолжают меняться. Мы не тянем время и хотим, чтобы все продвигалось быстрее», - сказано в заявлении, где подчеркивается, что компания «стремится достичь соглашения» по продаже российских активов уже в первой половине текущего года.

Ущерб от ухода с российского рынка нидерландского концерна, у которого в России есть семь пивоваренных заводов, оценивается примерно в 300 млн евро, однако окончательные убытки смогут оценить только после продажи бизнеса новому владельцу.

Напомним, в марте 2022 года концерн объявил об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, а также сообщил о прекращении производства, продажи и рекламы своего основного бренда Heineken, сообщив также о планах передать российский бизнес новому владельцу.