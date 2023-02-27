Heineken собирается уйти из России в первой половине 2023 года Фото: REUTERS

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken собирается уйти из России в первой половине 2023 года, однако возникли трудности с продажей российских активов. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

«На данный момент сложно закрыть транзакцию в России, поскольку правила продолжают меняться. Мы не тянем время и хотим, чтобы все продвигалось быстрее», - сказано в заявлении, где подчеркивается, что компания «стремится достичь соглашения» по продаже российских активов уже в первой половине текущего года.

Ущерб от ухода с российского рынка нидерландского концерна, у которого в России есть семь пивоваренных заводов, оценивается примерно в 300 млн евро, однако окончательные убытки смогут оценить только после продажи бизнеса новому владельцу.

Напомним, в марте 2022 года концерн объявил об остановке новых инвестиций и экспорта в Россию, а также сообщил о прекращении производства, продажи и рекламы своего основного бренда Heineken, сообщив также о планах передать российский бизнес новому владельцу.