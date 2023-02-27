Генсек ООН Гутерреш заявил о росте антисемитизма, расизма и превосходства белых во всем мире Фото: REUTERS

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что во всем мире растет уровень антисемитизма, антимусульманских настроений, а также расизма и превосходства белых.

«Во всем мире процветают антисемитизм, антимусульманский фанатизм, преследования христиан, расизм и идеология превосходства белой расы», - заявил генсек ООН на открытии 52-й сессии Совета по правам человека в Женеве в понедельник, 27 февраля.

Гутерреш назвал религиозные, языковые и этнические, а также другие сообщества меньшинств объектами преследований и ненависти.

Напомним, ранее папа римский Франциск раскритиковал то, как страны Европы принимают беженцев, подчеркнув, что, в то время как украинцам отрывают все двери, уроженцев Африки и Азии могут вообще не пустить в Европейский союз. По его словам, налицо разделение беженцев «на сорт А и сорт Б», а такое отношение к приезжим говорит о расизме в европейских странах.