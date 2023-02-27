Песков назвал ситуацию вокруг Приднестровья предметом самого пристального внимания Кремля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена ситуацией в Приднестровье. Он назвал обстановку в регионе предметом самого пристального внимания, отметив, что происходящее провоцируется извне.

«Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне», - заявил представитель Кремля в ходе пресс-конференции в понедельник, 27 февраля.

По словам Пескова, «оппоненты» российской стороны, как «в украинском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации».

Напомним, в минувшую пятницу, 24 февраля, Министерство обороны РФ сделало срочное заявление, в котором было сказано, что украинские силы под руководством НАТО обратили свое внимание на российский миротворческий контингент в Приднестровье. Отмечалось, что украинский режим готовится к провокации со вторжением в Приднестровье.