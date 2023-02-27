Как управлять умной бытовой техникой?

Управление телевизором с помощью пульта еще недавно считалось эталоном дистанционного управления техникой. Но сейчас это звучит несерьезно. Сейчас производители бытовой техники создают программы, позволяющие дистанционно управлять мультиваркой, роботом-пылесосом, кофемашиной и другой техникой. Ты, может быть, и до дома еще не доехал, а там уже чистый пол и чайник вскипел. Настоящий «умный дом»!

Рост клиентских ожиданий и меняющиеся требования рынка к онлайн-сервисам подвигли российскую компанию Redmond пересмотреть свою стратегию и представить пользователям новую версию приложения R4S (Ready For Sky). Полностью отечественная разработка стала достойным ответом производителя на вызовы новой реальности, в том числе влияющими и на рынок бытовой техники в России и странах ближнего зарубежья.

«В работе над новым приложением мы учли все особенности его предыдущей версии и теперь можем смело говорить о заметном улучшении сервиса для клиентов, – пояснила генеральный директор группы компаний Диана Желяскова.

Это действительно качественный масштабируемый продукт, который позволит покупателям собрать в единое приложение все умные приборы вне зависимости от даты их приобретения».

Уже летом 2023 года компания планирует интегрировать абсолютно все умные бытовые приборы Redmond в новый мобильный сервис. Кроме того, в планах разработчиков создание полноценной экосистемы в результате присоединения целого ряда дополнительных сервисов: интернет-магазина, программы лояльности, удобной базы рецептов для всей кухонной техники (включая умную), службы поддержки клиентов «24/7» и ряда других функций.