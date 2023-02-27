Психолог рассказал, как возможно самостоятельно диагностировать обсессивно-компульсивного расстройства Фото: Shutterstock

Клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.Ru» назвал способы самостоятельно распознать у себя обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), отметив, что об этом недуге может говорить желание повторять определенное действия снова и снова.

Специалист напомнил, что для этого диагноза характерны навязчивые мысли, образы или идеи, а также нежелательные повторяющиеся действия, так называемые компульсии. Как отметил врач, данные мысли могут быть связаны, как со страхом заражения инфекцией, так и причинения вреда людям. Самбурский рекомендовал при появлении подозрения на ОКР обратиться в больницу для получения профессиональной помощи.

«Чтобы справиться с симптомами ОКР, в первую очередь стоит попробовать ведение дневника: записывание мыслей и чувств поможет вам выявить триггеры и шаблоны, которые способствуют появлению симптомов ОКР», - заявил эксперт, отметив, что снизить тревожность, а также улучшить настроение поможет регулярная физическая активность.

Самбурский посоветовал ежедневно делиться своими переживаниями с близкими, не забывая также о необходимости проявлять сострадание к себе, назвав избавление от ОКР сложным процессом, который требует усилий.

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