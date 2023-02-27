Названы секретные возможности WhatsApp Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер WhatsApp имеет ряд скрытых функций, которые возможно использовать для общения с друзьями и рабочих переписок. Об этом рассказал генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец в беседе с «Газетой.Ru», выделив исчезающие сообщения, а также индивидуальную настройку фонов и звуковых оповещений.

«В WhatsApp есть форматирование текста, о котором мало кто знает. Эта функция позволяет выделять фрагменты текста с помощью простых символов», - заявил специалист, приведя в пример выделение текста жирным шрифтом, для чего необходимо поставить «‎звездочку» до и после фрагмента, который нужно выделить.

Житинец также отметил возможность отключения автоматической выгрузки получаемых файлов в память телефонов, для чего нужно перейти в «Настройки», выбрав там «Чаты», после этого выбрать отключение «Видимость медиа».

Эксперт заявил также о возможности настроить отправку исчезающих сообщений для отдельных контактов, настроив таким образом удаление через сутки, неделю или три месяца после отправки.

Накануне примерно два часа не работал WhatsApp в США, в западной Европе и в России. Как сообщал «Пятый канал», позже объявили, что все произошло из-за технической ошибки.

Тем временем, директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры РФ Владимир Бенгин призвал банки отказаться от возможности получать их услуги через мессенджеры. Как писал RT, он заявил о возможности использования мессенджера мошенники.