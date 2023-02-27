В Госдуме отреагировали на "творческую неудачу" Хаматовой: "Она там не нужна" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы, актер и режиссер Николай Бурляев отреагировал на творческий провал Чулпан Хаматовой.

Театральное фиаско она потерпела в Новом Рижском театре. Там отменили премьеру спектакля Gogolis. Nature Morte. В качестве объяснения руководство театра заявило, что произошла «творческая неудача».

- Она выбрала свой путь. Она отменила Россию для себя, а ее отменили там, куда она пыталась прилепиться. Там она не нужна, – сказал Николай Бурляев «Абзацу».

Депутат уверен, что творческая неудача Хаматовой – это начало заката ее карьеры. Из-за провала за границей, скоро ей придется вернуться в Россию. Но здесь Чулпан тоже не ждет завидная доля.

Он уверен, что Хаматова «будет доживать свой век с позорным пятном».

Чулпан Хаматова так и не смогла стать своей в Латвии. Были отменены генеральная репетиция 27 февраля и премьера 28 февраля, а также спектакли, которые должны были состояться в марте и начале апреля.