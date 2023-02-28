Психолог рассказала, для чего люди обращаются к гаданию на картах таро Фото: Алиса ТИТКО

Психолог Марина Ионычева в беседе с РИАМО рассказала, почему выросли продажи карт таро и популярность гадания, отметив, что эзотерика помогает человеку снизить уровень тревоги, который связан с непониманием мироустройства и неопределенностью.

Ионычева заявила, что люди часто нужно сталкиваться с отрицательными эмоциями для принятия ответственности, но когда они передают эту ответственность каким-то другим силам, им удается справиться со стрессом.

«Получается, что уже можно опереться на что-то еще, разделить тяжесть и ужас бытия. Страшно принять важное решение? Обратимся к картам, что они скажут, это успокоит. Не удовлетворяет что-то в жизни? Обратимся к картам - ах, это такой период, ну переждем», - отметила психолог.

Кандидат психологических наук и эксперт по религиозным культам Александр Невеев в беседе с телеканалом «360» заявил, что в тяжелых условиях люди стараются найти какие-то средства противодействия своим страхам, назвав «чемпионом по популярности» эзотерику, поскольку она дает простые ответы и решения. Однако, по его словам, «вместо лекарства мы получаем яд».

Тем временем старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева в беседе с Life.ru перечислила признаки, по которым можно определить плохого психолога, указав также на то, что врач начинает переходит с психологии на религию или эзотерику.